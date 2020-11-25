Названа причина избиения Прилучного

Названа причина избиения российского актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист и бизнесмен Владимир Семенов решили выяснить, кто из них сильнее. За несколько дней до драки они увиделись в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе. После этого актер вызвал своего оппонента на поединок и предложил встретиться через несколько дней.

Ранее стало известно, что мужчины подрались на втором этаже ночного клуба «Завод», владельцем которого является Семенов. После инцидента бизнесмен сам пришел в полицию, однако отказался давать показания. В настоящее время полиция Калининграда проводит проверку по факту случившегося.

В ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Позднее Прилучный опубликовал фотографию с разбитым лицом и рассказал, что восстанавливается после операции.