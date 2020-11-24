Прилучный опубликовал фото с разбитым лицом и рассказал о своем состоянии

Российский актер Павел Прилучный опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с разбитым лицом и рассказал о своем состоянии.

Он отметил, что в настоящее время восстанавливается после операции. Артист добавил, что в ближайшее время планирует вернуться к нормальной жизни.

«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было», — написал Прилучный. Он добавил, что эта версия кажется людям интереснее правды, и заявил, что в реальных деталях инцидента будут разбираться правоохранительные органы.

Актер поблагодарил врачей, которые ему помогали, и поклонников, которые писали ему слова поддержки. «Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам. Приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю», — отметил Прилучный.

В ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. Сообщалось, что у него были диагностированы перелом лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.