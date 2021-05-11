Московский полицейский получил ножевое ранение в конфликте с уборщиком метро

В Москве полицейский получил ножевое ранение во время конфликта с уборщиком метрополитена на станции «Бульвар Рокоссовского». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел 10 мая в служебном помещении. Дежуривший на станции сотрудник УВД на Московском метрополитене повздорил с работником клининговой компании. Он взял со стола кухонный нож и набросился на полицейского. С ножевым ранением силовик госпитализирован. Уборщик задержан.

Начата проверка.

5 апреля Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве в сентябре 2019 года. Его лишили специального звания старший прапорщик полиции и обязали выплатить потерпевшим 3,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.