Расстрелявшего коллег московского экс-полицейского посадили на 19 лет

Полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве в сентябре 2019 года, приговорили к 19 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Девять лет он проведет в тюрьме, а остальные 10 лет — в колонии строго режима.

Ранее, 11 февраля, присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов, но оправдали за третье покушение и получение взяток. Также присяжные сочли, что экс-полицейский заслуживает снисхождения, а значит, не может получить пожизненный срок.

Прокурор просил посадить его на 22 года с последующим ограничением свободы на срок два года.

18 сентября полицейский московского метрополитена Алексей Смирнов открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам МВД возле станции «Рязанский проспект». В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. СМИ сообщали, что старший прапорщик мог открыть стрельбу по коллегам из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.