Сотрудник ресторана в центре Москвы устроил поножовщину в заведении

В центре Москвы сотрудник ресторана устроил поножовщину в заведении, другой работник получил ранение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Трубецкой улице. В ходе конфликта сотрудник ресторана нанес удар ножом своему коллеге. Предварительно, причиной ссоры стал спор из-за графика работы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее на кухне санатория в Курортном районе Санкт-Петербурга два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда. О происшествии сообщил охранник курорта, после чего сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте ЧП 50-летнего повара с ножевыми ранениями в области живота и руки. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

