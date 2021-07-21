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Сотрудник ресторана в центре Москвы устроил поножовщину в заведении

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Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В центре Москвы сотрудник ресторана устроил поножовщину в заведении, другой работник получил ранение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Трубецкой улице. В ходе конфликта сотрудник ресторана нанес удар ножом своему коллеге. Предварительно, причиной ссоры стал спор из-за графика работы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее на кухне санатория в Курортном районе Санкт-Петербурга два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда. О происшествии сообщил охранник курорта, после чего сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте ЧП 50-летнего повара с ножевыми ранениями в области живота и руки. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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