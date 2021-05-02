Против устроившей поножовщину российской телезвезды завели дело

Против участницы реалити-шоу «Пацанки» и ведущей программы «Ревизорро» Ксении Милас завели дело после поножовщины в квартире диджея Яны Бородиной. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статье 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил об отстранении Милас от эфиров после поножовщины. Он заявил, что в шоке от произошедшего и ждет официальной версии. «Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется», — сказал гендиректор.

1 мая произошел конфликт в квартире диджея. В ходе ссоры Ксения Милас якобы нанесла несколько ранений знакомой Марии Ефименко. После этого девушку госпитализировали, сейчас она находится в больнице.