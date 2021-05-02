Устроившую поножовщину звезду телешоу отстранили от съемок

Звезда популярного российского реалити-шоу «Пацанки» и ведущая шоу «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфиров после поножовщины. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия, передает Super.

Он заявил, что в шоке от произошедшего и ждет официальной версии. «Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие», — сказал Картозия, выразив надежду, что врачи помогут пострадавшей в поножовщине девушке.

По предварительным данным, конфликт произошел дома у диджея Яны Бородиной. Та пригласила к себе в гости трех подруг. Во время вечеринки девушки поссорились, и одна из них — предположительно, Милас — ранила другую ножом. По информации телеканала, пострадала Мария Ефименко. Она получила ранения спины и руки. Позднее соседи рассказали, что ведущая и ее подруги были тихими, не скандалили и не ссорились с соседями.