Устроившая поножовщину звезда телешоу вышла на связь

Звезда популярного российского реалити-шоу «Пацанки» и ведущая шоу «Ревизорро» Ксения Милас, которая была объявлена в розыск по подозрению в поножовщине, вышла на связь. Пост появился на ее странице в Instagram.

Телеведущая опубликовала фотографию из Таиланда, на которой она попозировала в купальнике в бассейне. «Уважение —помимо слов, подкреплено и действиями! Сложно сымитировать заботу без подлинного чувства. PS. Скучаю по морю, а вы?» — написала она в описании к фото.

Подписчики Милас, в свою очередь, принялись интересоваться у нее о том, что на самом деле произошло с ее подругой Марией Ефименко. «Ваша правда сильно отличается от моей», — ответила знаменитость пользовательнице сети.

1 мая появилась информация, что Ксения Милас якобы нанесла несколько ранений другой девушке. Конфликт произошел дома у диджея Яны Бородиной. Та пригласила к себе в гости трех подруг. Во время вечеринки девушки поссорились, и одна из них — предположительно, Милас — ранила ножом Ефименко. Она получила ранения спины и руки, из-за чего в настоящий момент находится в больнице.