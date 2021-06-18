Победительницу популярного шоу избили в центре Москвы

Победительницу популярного в России шоу «Пацанки» на канале «Пятница» Татьяну Бурую избили в центре Москвы. Об этом она сама рассказала Telegram-каналу «Звездач».

По словам участницы проекта, зачинщиком потасовки стала группа из двух молодых людей и девушки. Они «обменялись матерными любезностями» с Бурой и ее друзьями и начали драку, напав на победительницу «Пацанок», ее подругу Яну и молодого человека.

«Антона вырубили сразу. На меня налетела девка, сразу за волосы. Она просто села на меня, держит за волосы, а второй рукой выдирает мои нарощенные волосы. После кто-то из ребят дал мне с ноги в шею — у меня салюты, фонтаны, и начали меня лежачую бить, мужики», — рассказала Бурая.

По ее словам, прохожие никак не отреагировали на произошедшее. Вскоре «пацанка» вызвала скорую помощь и полицию на место происшествия, но компания нападавших к тому времени уже сбежала на автомобиле.

«У меня сотрясение, множественные ушибы мягких тканей, ссадины, синяки и со спиной точно не могу сказать что. У моей подруги кровоизлияние в мозг и огромные шишки на голове», — уточнила Бурая. Она опубликовала видео из отделения полиции, в котором была вместе с Яной и молодым человеком.

В мае звезда «Пацанок» Ксения Милас разыскивалась по подозрению в поножовщине. В ходе конфликта в квартире диджея Яны Бородиной Милас якобы нанесла несколько ранений своей знакомой Марии Ефименко. После этого девушку госпитализировали, сейчас она находится в больнице.