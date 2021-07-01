Несовершеннолетняя девушка убила школьника в центре российского города

В Братске конфликт между школьником и несовершеннолетней девушкой закончился поножовщиной. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 30 июня на Театральной площади города у пары произошел конфликт. Девушка выхватила нож и убила школьника сильным ударом ножа в сердце. Некоторое время подросток был жив, но скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.

Сотрудники полиции объявили подозреваемую в розыск, и вскоре ее удалось задержать. Она из неблагополучной семьи и состояла на учете. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

15 июня сообщалось, что третьеклассник из города Бор Нижегородской области угрожал перерезать сверстнику горло, если тот не даст ему 150 рублей