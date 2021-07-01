Момент убийства российского школьника девочкой-подростком попал на видео

Момент убийства в Братске 14-летнего российского школьника 16-летней девочкой попал на видео. Запись публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видны высокий мальчик в черном, разговаривающий с девочкой, которая одета по-мужски в клетчатую рубашку, джинсы и кепку. Она одним сильным ударом бьет в грудь школьника ножом. Он трогает себя за раненое место, потом поднимает футболку и осматривает рану. После чего они расходятся.

Мальчик скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Подозреваемая использовала нож-бабочку. Ее задержали, возбуждено уголовное дело.

Преступление произошло 30 июня на Театральной площади в центре Братска. Причина конфликта пока неизвестна. Девочка из неблагополучной семьи, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МВД. Она нигде не учится, ранее привлекалась за кражу.