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Раскрыта причина убийства российского школьника девочкой-подростком

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Кадр: телеграм-канал «LIFE SHOT»

Раскрыта причина конфликта между 14-летним школьником и 16-летней девочкой в Братске (Иркутская область), закончившегося гибелью мальчика от удара ножом в сердце. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник.

По данным канала, подросток гулял с друзьями на площади. В какой-то момент между ним и незнакомой девочкой произошла ссора, в ходе которой мальчик назвал ее «конченой дурой», за что получил от нее удар ножом в сердце.

Раненый подросток подошел к друзьям и попросил вызвать скорую. Он скончался по дороге в больницу.

Мать погибшего рассказала, что он был добрым, отзывчивым, общительным, у него было много друзей. Ей неизвестна причина, из-за которой ее сын оскорбил девочку. По ее словам, подозреваемая проживала в деревне и накануне приехала в город. Местные жители говорят, что девочка два года провела в психбольнице.

Трагедия произошла 30 июня на Театральной площади в Братске. Момент убийства попал на видео.

С места преступления подозреваемая скрылась и была объявлена в розыск. Вскоре ее удалось задержать. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По информации СКР, злоумышленница ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МВД. Она нигде не учится и воспитывается в многодетной неблагополучной семье.

Предыстория: Момент убийства российского школьника девочкой-подростком попал на видео
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