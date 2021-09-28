Массовая драка мигрантов лопатами в Москве попала на видео

В Москве сняли на видео мигрантов, которые устроили драку лопатами

В Москве мигранты устроили массовую драку лопатами. Инцидент попал на видео, которое публикует РЕН ТВ.

На кадрах съемки видно, как рабочие избивают друг друга кулаками, некоторые из них берут в руки лопаты. После группа мигрантов разделяется на несколько частей. Один из них бежит с лопатой за другим рабочим.

По данным телеканала, инцидент произошел на северо-востоке столицы на Норильской улице.

Ранее в Ленинградской области мигранты устроили драку с поножовщиной во время празднования дня рождения. Во время внезапно вспыхнувшей ссоры именинник напал на одну из присутствовавших и ударил ее ножом в ногу.