Московским мигрантам напомнили о необходимости легализоваться до октября

В Москве полиция напомнила мигрантам, что 30 сентября заканчивается действие послаблений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщается на сайте столичного управления МВД.

В сообщении говорится, что находящимся в России иностранцам необходимо легализовать свой статус в стране до октября. Уточняется, что прибывшие до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в МВД, написав заявление с просьбой урегулировать свое правовое положение.

После этого мигранты смогут оформить разрешительные документы на работу и временное или постоянное проживание.

Ранее стало известно, что в Министерстве внутренних дел России нашли способ усилить контроль за мигрантами, находящимися в стране, с помощью информационных технологий.