В России появится мобильное приложение для трудовых мигрантов

В России может появиться мобильное приложение для трудовых мигрантов, его запуск планируется в 2022 году. С помощью мигранты смогут оформлять документы и искать работу. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал вице-премьер Алексей Оверчук.

«Мы решили в одном мобильном приложении попробовать отразить и сделать удобным весь клиентский путь, который необходимо пройти иностранцу для переезда и устройства на работу», — объяснил зампредседателя правительства.

С помощью приложения можно будет узнать о наличии ограничения на въезд в Россию и воспользоваться рядом сервисов — в частности, оформить СНИЛС и ИНН. На вопрос, можно ли будет оформить таким образом регистрацию, Оверчук предположил, что «это тоже может быть в приложении».

При этом вице-премьер подчеркнул, что не все сервисы в приложении будут связаны с госуслугами, там могут быть представлены и частные услуги, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья.

Оверчук добавил, что прототип приложения уже создан, «идет работа над необходимыми изменениями в нормативной правовой базе», а запуск платформы «планируется в следующем году». Ряд сервисов появятся сразу после запуска, а некоторые будут добавляться по мере их готовности.

Ранее зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев назвал способ решения проблемы с «непонятно что делающими, болтающимися и шатающимися» мигрантами. Он посоветовал перенять опыт арабских стран. По его мнению, избавить Россию от проблем с трудовыми мигрантами поможет ответственность определенных структур и компаний за них.

