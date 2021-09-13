В Госдуме предложили заменить мигрантов выпускниками девятых классов

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Газетой.Ru» предложила решение, как справиться с дефицитом трудовых мигрантов в России. По ее мнению, их можно заменить выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.

Политик отметила, что трудовые мигранты, особенно в Москве, «выполняют не самую привлекательную работу», на которую не соглашаются российские граждане. Речь идет об уборке и строительстве. «Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе», — сказала Бессараб, отметив, что часто многие подростки не имеют возможности продолжить обучение.

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Депутат предложила решить эту проблему, предоставив им бесплатные курсы, и в течение нескольких месяцев сделать из них хороших каменщиков, столяров, маляров-штукатуров. «Зачем нам трудовые мигранты, если сегодня наши ребята могут получить востребованную на рынке труда профессию», — сказала она.

Бессараб также подчеркнула, что пенсионеры не помогут решить проблему нехватки трудовых мигрантов, поскольку заниматься физическим трудом старшему поколению будет тяжело. «Мы должны понимать, что физическая работа сложна для старшего поколения. Те наши пенсионеры, кто еще может трудиться, они это делают», — пояснила она.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что российские пенсионеры могут решить проблему нехватки иностранной рабочей силы. Он отметил, что пенсионеры хотят работать и готовы заменить мигрантов, но не делают этого, поскольку опасаются лишиться индексации пенсий.