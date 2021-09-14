В Госдуме назвали способ избавить Россию от «болтающихся и шатающихся» мигрантов

Зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев назвал способ решения проблемы с «непонятно что делающими, болтающимися и шатающимися» мигрантами. Его слова передает портал News.ru.

Саралиев посоветовал перенять опыт арабских стран. По его мнению, избавить Россию от проблем с трудовыми мигрантами поможет ответственность определенных структур и компаний за них.

«Как только завершается их работа, также их в аэропорт сопровождают. Мигранты постоянно под наблюдением, за ними присматривает ответственная организация. Там никаких проблем с мигрантами ведь не происходит, в тех же ОАЭ, в Кувейте», — сказал парламентарий.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов предложил заменить мигрантов пенсионерами. По его мнению, пенсионеры хотят работать и готовы заменить мигрантов, но не делают этого, поскольку опасаются лишиться индексации пенсий.