Россиянам посоветовали не пользоваться биометрическими данными

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам отказаться от использования биометрических данных. Об этом она рассказала РИА Новости.

Материалы по теме Оплата будущего Как изменятся наши платежи в ближайшие годы Желтый уровень опасности Как китайские компании используют ваши личные данные в своих интересах

Она отметила, что «граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то украсть и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном». «Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют», — выразила она уверенность. Вместо того, чтобы вестись на удобство, эксперт предложила дождаться внятных объяснений, как такая информация будет защищена.

«При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?», — призналась Касперская.

Российские власти рассчитывают на массовую добровольную сдачу гражданами биометрических данных. В Минцифры надеются увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов. При этом по состоянию на май в ней было всего 164 тысячи записей. Главной проблемой остается недоверие населения к биометрии. Граждане переживают по поводу возможных утечек данных и незаконного использования. Замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил, что утечка биометрии в состоянии сломать жизнь человека, потому что поменять данные невозможно.

Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе выступления на Московском финансовом форуме предложил сделать обязательной сдачу биометрии при открытии счета в банке для мигранта. По его словам, такая мера поможет бороться с мошенничеством. Речь идет о случаях, когда иностранца депортируют за пределы страны, потом он берет паспорт своего брата, на которого похож внешне, возвращается и начинает работать. Аксаков подчеркнул, что биометрия позволяет пресечь такие случаи уже на границе. При этом он заметил, что эпизоды, когда один человек выдает себя за другого, случаются часто.