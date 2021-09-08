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В Госдуме заговорили об обязательной биометрии для открытия счета в банке

Депутат Аксаков предложил обязать мигрантов сдавать биометрию для открытия счета в банке
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе выступления на Московском финансовом форуме предложил сделать обязательной сдачу биометрии при открытии счета в банке для мигранта, передает РИА Новости.

По его словам, такая мера поможет бороться с мошенничеством. Речь идет о случаях, когда иностранца депортируют за пределы страны, потом он берет паспорт своего брата, на которого похож внешне, возвращается и начинает работать.

Аксаков подчеркнул, что биометрия позволяет пресечь такие случаи уже на границе. При этом он заметил, что эпизоды, когда один человек выдает себя за другого, случаются часто.

В настоящее время сдача биометрии в российских банках носит добровольный характер. Если предложение депутата примут, это станет первым случаем обязательной биометрии для банковского обслуживания в стране.

Российские власти рассчитывают на массовую добровольную сдачу биометрических данных российскими гражданами. В Минцифры надеются увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов. При этом по состоянию на май в ней было всего 164 тысячи записей.

Главной проблемой остается недоверие населения к биометрии. Граждане переживают по поводу возможных утечек данных и незаконного использования. Замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил, что утечка биометрии в состоянии сломать жизнь человека, потому что поменять данные невозможно.

При этом тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин признал, что в настоящее время получение доступа к биометрическим данным мошенниками выглядит неизбежным, так как принимаемых мер по хранению данных недостаточно.

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