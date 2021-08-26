Российские банки опознают клиентов по венам

Биометрическая идентификация по венам на ладонях станет одной из возможностей для банков опознавать своего клиента. Такой опцией Центробанк намерен дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В регуляторе указали, что технология протестирована и доказала высокую эффективность. Она помогла бы опознавать людей, испытывающих сложности при разговоре.

Проблемой остается дороговизна таких устройств — считыватель обойдется в 17-140 тысяч рублей. Представитель Центробанка подчеркнул, что для введения такого способа надо включить устройство в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний. Только так нуждающиеся клиенты банков смогут получить его без нагрузки на семейный бюджет.

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Между тем ряд российских кредитных организаций уже ввели такой способ идентификации самостоятельно, например, Ак Барс банк, входящий в топ-40 по величине активов. В пресс-службе банка заметили, что такой тип биометрии максимально надежен, так как рисунок кровеносных сосудов строго уникален и не меняется всю жизнь.

В свою очередь председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров заметил, что добавление нового способа идентификации не решило проблемы биометрии в стране. Главной сложностью остается недоверие населения — на сегодняшний день ей пользуется слишком мало граждан. В результате использование системы остается неэффективным.

Ранее эксперты предупредили россиян о неизбежной утечке биометрических данных. Так, тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин подчеркнул, что на данный момент достаточных мер для надежного сбора, хранения и обработки этой информации просто нет. Поэтому использовать ее следует только в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты.

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что утечка биометрии — самое страшное, что может произойти, потому что она в состоянии сломать жизнь человека.