В Дагестане отреагировали на жестокое избиение москвича в метро

На потасовку в вагоне поезда московского метро, которую учинили уроженцы Дагестана, «невозможно смотреть нормальному человеку», заявил Daily Storm глава общественного совета представительства республики Хаджимурад Гаджиев.

«Нормальный человек не может на это смотреть. (...) Я глубоко возмущен поведением этих ребят. Независимо от того, в чем была причина конфликта, потому что поведение неадекватное, поведение жестокое, мягко выражаясь. Это вообще кошмар», — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что коллеги из других комитетов также осудили действия земляков.

4 октября в Москве между станциями метро «Измайловская» и «Первомайская» трое дагестанцев жестоко избили пассажира, происходящее в вагоне попало на видео. На кадрах видно, как трое мужчин ногами избивают лежащего на полу 25-летнего пассажира. Кроме того, злоумышленники угрожали людям, которые пытались их остановить.

По информации RT, всех троих фигурантов задержали полицейские. Одного из них отправили в СИЗО на два месяца.