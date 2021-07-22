В Москве на офис компании напали с арматурами и ружьем

В Москве группа людей с арматурами и ружьем напала на офис одной из компаний. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел на улице Приморская. Пять человек пытались пробраться на территорию склада фирмы. Один из нападавших стрелял из ружья.

Полицейские задержали налетчиков по горячим следам. Установлено, что среди них были ранее судимые граждане.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские начали массовую проверку мигрантов после драки в Кузьминках. В отношении 103 человек, участвовавших в конфликте у метро «Кузьминки», составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране.