Россиянка отбилась от залезшего в ее квартиру через окно насильника

Москвичка отбилась от насильника, который залез в ее квартиру через открытое окно

В Москве задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в квартиру женщины, нападении на нее и попытке изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование, иных действиях сексуального характера с применением насилия и нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия.

По версии следствия, ночью 15 июля подозреваемый через окно залез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского, напал на спящую женщину, надругался над ней, избил и попытался изнасиловать. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и отбилась.

Мужчину задержали и доставили в подразделение СКР для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Расследование продолжается.

