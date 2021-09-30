Избитый тремя дагестанцами в метро москвич раскрыл подробности нападения

Избитый тремя дагестанцами в метро рассказал, что никто из мужчин не пытался ему помочь

Избитый тремя дагестанцами в московском метро Роман Ковалев рассказал, что вагон был забит людьми, однако никто из пассажиров не пытался ему помочь. Слова пострадавшего москвича передает телеканал «360».

По словам Ковалева, он пытался заступиться за девушку, с которой вступил в конфликт один из участников потасовки, когда она не ругаться матом. «Я подошел, просто чтобы он свой рот закрыл. Не агрессивно это делал», — вспоминает мужчина.

Затем один из дагестанцев нанес ему первый удар кулаком, другие нападавшие добивали уже ногами. «Потом я уже не помню, втроем начали месить. Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело. Но сознание не потерял. Втроем забили», — пояснил собеседник телеканала.

Ковалев отметил, что вагон был полон людей, однако, когда началась потасовка пассажиры отстранились и не старались помочь. «И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет», — сделал вывод пострадавший.

Инцидент приобрел широкую огласку после публикации видео с избиением мужчины. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют молодого человека в вагоне столичной подземки. После того как он падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших наносит ему сильный удар ногой в голову.