Избитый тремя дагестанцами в метро россиянин показал фото из больницы

Избитый тремя дагестанцами в московском метро Роман Ковалев показал фото из больницы. Мужчина опубликовал кадр на своей странице в Instagram.

«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно. Спасибо всем за пожелания, очень приятно, желаю всем не попадать в такие инциденты, и здоровья», — написал Ковалев.

Избиение произошло на станции столичной подземки «Первомайская», когда Ковалев заступился за одну пассажирок, которая попросила дагестанцев разговаривать тише. После совершенного преступления подозреваемые выбежали из вагона. Полицейским по горячим следам удалось задержать их. Пострадавший с переломами лицевых костей находится в больнице.

Инцидент приобрел широкую огласку после публикации видео с избиением мужчины. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют молодого человека в вагоне столичной подземки. После того как он падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших наносит ему сильный удар ногой в голову.

