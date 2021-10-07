Избитый дагестанцами в московском метро раскрыл детали конфликта

Житель Москвы Роман Ковалев, избитый троими дагестанцами в метро, раскрыл детали конфликта. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По его словам, одна из пассажирок вежливо попросила шумных молодых людей вести себя потише, однако их реакция оказалась неадекватной. «Начали агриться, кричать. Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти. Их просто посадить нужно показательно», — рассказал Ковалев.

Пострадавший также подчеркнул, что не будет принимать извинения от нападавших — он считает, что «таких» нужно показательно наказывать, чтобы пресечь подобные случаи.

Трое дагестанцев избили 25-летнего москвича 4 октября в вагоне поезда на станции «Первомайская». Инцидент приобрел широкую огласку после публикации видео с избиением мужчины. Пострадавшего госпитализировали с переломом носа и костей лица.

Все участники избиения задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.