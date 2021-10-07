Появились подробности задержания избивших в метро москвича дагестанцев

Участники избиения в московском метро во время задержания угрожали сотрудникам полиции колющим предметом и перцовым баллончиком. Такие подробности приводятся на сайте управления Следственного комитета по Москве.

«Получена информация, что нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них, угрожая, демонстрировал двоим полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик», — говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Кроме того, возбуждено дело о покушении на убийство.

Ранее пострадавший молодой человек рассказал, что вагон был полон людей, однако когда началась потасовка, пассажиры отстранились и не старались помочь. Инцидент приобрел широкую огласку после публикации видео с избиением мужчины. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют молодого человека в вагоне столичной подземки. После того как он падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших наносит ему сильный удар ногой в голову.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда на станции «Первомайская». Отмечалось, что молодой человек вступился за девушку, которая попросила молодых людей перестать материться. Позже участников конфликта задержали. Они раскаялись в содеянном.