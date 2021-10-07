Число погибших из-за отравления алкоголем россиян снова возросло

Число погибших из-за отравления алкоголем в Оренбургской области увеличилось до десяти

В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области умерли десять россиян. Об увеличении числа погибших сообщили власти региона, передает РИА Новости.

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По данным властей, еще один пострадавший находится в реанимации.

Массовое отравление произошло в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области. Следствие уже возбудило два уголовных дела.

Ранее в Карелии четыре гражданина Белоруссии погибли после отравления суррогатным алкоголем. Согласно лабораторным данным, в алкоголе содержался метиловый спирт. Еще четверых пострадавших госпитализировали.

