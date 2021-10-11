Отравивший десятки россиян под Оренбургом спирт оказался средством от коррозии

МВД: из отравившего десятки людей под Оренбургом спирта делали средства против коррозии

Спирт, из-за которого отравились 67 человек в Оренбургской области, использовался для производства средства против коррозии. Об этом сообщается на сайте МВД России по Оренбургской области.

Отмечается, что подозреваемые приобрели спирт для производства суррогатного алкоголя в одной из компаний Уфы, которая занимается реализацией технических жидкостей.

«Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием «ингибитор технический», который используется в том числе при изготовлении антикоррозийных составов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время правоохранители выясняют законность продажи организацией этой жидкости.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье стало известно 7 октября. Всего пострадали 67 человек, 34 из которых погибли.

Ранее октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области арестовал шестого фигуранта дела о смертельном отравлении россиян.