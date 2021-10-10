Жителям Оренбургской области предложили обменять алкоголь на продукты

Власти Оренбургской области предложили местным жителям обменять поддельный алкоголь на продуктовые наборы. Об этом сообщает ТАСС.

«Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети "Желен"», — рассказала пресс-служба регионального правительства. Стоимость предлагаемого набора в несколько раз выше стоимости алкоголя. Для обмена оренбуржцам нужно прийти в один из магазинов сети и сообщить место, где они купили алкоголь.

В воскресенье, 10 октября, число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области вновь выросло и достигло 34 человек. Всего известно о 67 пострадавших.

Задержания по делу об отравлении россиян поддельным алкоголем продолжаются. Ранее октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области арестовал шестого фигуранта дела о смертельном отравлении россиян.

