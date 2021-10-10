Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области вновь выросло

ТАСС: число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

В Домбаровском районе Оренбургской области, где произошло массовое отравление поддельным алкоголем, выросло число погибших. Оно достигло 34 человек, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Всего в Оренбуржье известно о 67 пострадавших от отравления суррогатным алкоголем. 24 из них человека госпитализированы. «11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ», — добавили в пресс-службе.

Ранее октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области арестовал шестого фигуранта дела о смертельном отравлении россиян.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов области уже нашли еще 11 бочек суррогатного алкоголя по 200 литров каждая. Расследование продолжается.