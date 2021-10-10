Увеличилось количество погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Количество погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области снова увеличилось и достигло 32. Об этом пишет РИА Новости.

По данным властей региона, жертвы отравления умерли в больнице. Также сообщается, что всего в Оренбуржье некачественной продукцией отравились 64 местных жителя. Полиция уже возбудила пять уголовных дел. Некоторые из причастных к производству суррогата арестованы на два месяца.

«Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. У многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Еще раз обращаюсь к оренбуржцам — воздержитесь от употребления любого алкоголя», — говорится в заявлении министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой.

Ранее стало известно, что в крови отравившихся россиян содержится смертельная доза метанола. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.

Первые эпизоды были зафиксированы в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области 7 октября. Там произошло массовое отравление 11 человек.