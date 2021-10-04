Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом оказался в больнице

Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области попал в больницу. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Александр Лазарев доставлен в больницу города Орск. Сразу после задержания его состояние ухудшилось, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов не смогли его допросить. Предполагается, что мужчине могло стать плохо из-за употребления наркотиков. Как только состояние Лазарева стабилизируется, с ним проведут необходимые следственные действия.

Ранее 4 октября МВД России опубликовало видеозапись погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в городе Гае. 3 октября МВД установило, что именно 29-летний Лазарев является подозреваемым в убийстве трех студенток. Вечером того же дня, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, преступника удалось задержать. После долгого преследования он бросил машину и попытался скрыться на территории детского сада.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены на улице Молодежная утром 30 сентября. По предварительным данным, убийца зарезал их кухонным ножом. Также стало известно, что Лазарев ранее был судим и вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к преступлению.