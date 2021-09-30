Мать одной из погибших под Оренбургом студенток рассказала о дочери

Мать одной из погибших под Оренбургом студенток: она была умницей, хотела стать медиком

Мать одной из погибших в городе Гай Оренбургской области студенток рассказала о своей дочери. По ее словам, у девушки было много друзей, и она с детства мечтала стать медиком. Слова женщины приводит UFA1.RU.

Мать погибшей рассказала, что девочки собирались в пятницу ехать в город Баймак. Об этом ей рассказала дочь во время телефонного звонка в день перед трагедией.

«Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком. У нее было много друзей, ее любили и уважали. Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные», — поделилась женщина.

Об убийстве трех студенток под Оренбургом стало известно ранее 30 сентября. Тела двух погибших нашли в квартире после пожара, еще одну жертву обнаружили во дворе дома. У всех присутствовали признаки насильственной смерти.