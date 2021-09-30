Хозяин квартиры рассказал подробности об убийстве трех студенток под Оренбургом

Хозяин квартиры в городе Гай Оренбургской области, которую снимали убитые студентки, рассказал, что узнал о трагедии из новостей. Его слова приводит телеканал «Звезда».

По словам мужчины, он догадался, что речь может идти о его квартире после того, как услышал, что происшествие случилось в крайнем подъезде дома с тремя девушками.

«Прочитал на сайте. Я подумал, позвонил соседке, просто там написано про последний подъезд и три девочки, подумал, вот, наверное, они», — рассказал подробности произошедшего россиянин. Он также отметил, что за те два года, которые девушки снимали квартиру, он не виделся ни с одной из них, так как вопросы аренды решала мать одной из студенток.

Об убийстве стало известно ранее 30 сентября. Тела двух девушек обнаружили после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная, а во дворе дома было найдено тело третьей жертвы. У всех присутствовали признаки насильственной смерти.