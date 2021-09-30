В сети по ошибке распространили фото «убийцы» трех студенток под Оренбургом

В сети по ошибке распространили фото 18-летнего Анвара Сингизова, называя его «подозреваемым в убийстве» или «убийцей» трех студенток в городе Гай под Оренбургом. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его информации, юноша, о котором идет речь, был лишь подозреваемым, и в действительности сотрудники правоохранительных органов разыскивали не его, а его брата, 23-летнего Ильнара, который состоял в близких отношениях с одной из погибших.

Также известно, что младший брат Анвар находится в настоящее время в Уфе, то есть примерно в 600 километрах от места убийства. Кроме того, он заявил SHOT, что уже давно не общался с жертвами.

30 сентября в 04:45 по местному времени после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома найдено тело третьей жертвы. Преступник зарубил их топором.