Установлена личность предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом

По предварительным данным, студенток под Оренбургом убил молодой человек одной из них

Установлена личность подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гай под Оренбургом: это 18-летний Анвар С., который, по предварительным данным, встречался с 17-летней Айгиз У. — одной из жертв. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, тело 17-летней Айгиз было найдено во дворе, в 100 метрах от ее дома.

Ранее в сети появились первые кадры с места убийства трех девушек в Оренбургской области. На ролике показан двор дома, в котором произошло преступление, а также работа сотрудников правоохранительных органов.

30 сентября сообщалось, что в городе Гае Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело после проверки сообщения об убийстве трех человек.

Уточняется, что 30 сентября на месте пожара в квартире жилого дома были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одно тело местной жительницы было с аналогичными повреждениями нашли во дворе дома.

Жертвам было 17, 18 и 19 лет, девушки — студентки местного образовательного учреждения — вместе снимали квартиру. Преступник пока не найден. По некоторой информации, накануне смерти девушки устроили вечеринку.