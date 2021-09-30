Появилось видео с места убийства трех девушек под Оренбургом

В сети появились первые кадры с места убийства трех девушек в городе Гае под Оренбургом

В сети появились первые кадры с места убийства трех девушек в Оренбургской области. Видео опубликовали «Известия».

На ролике показан двор дома, в котором произошло преступление, а также работа сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в городе Гае Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело после проверки сообщения об убийстве трех человек. Уточняется, что 30 сентября на месте пожара в квартире жилого дома были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Тело еще одной местной жительницы с аналогичными повреждениями нашли во дворе дома. Жертвам было 17, 18 и 19 лет, девушки — студентки местного образовательного учреждения — вместе снимали квартиру.