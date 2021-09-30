В российском регионе после пожара в квартире нашли тела трех убитых девушек

В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело после проверки сообщения о насильственной смерти трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

Уточняется, что 30 сентября на месте пожара в квартире жилого дома в городе Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одно тело местной жительницы было с аналогичными повреждениями нашли во дворе дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса («Убийство двух и более лиц»).

По данным ТАСС, убитым было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру. «Это студентки местного образовательного учреждения», — рассказал агентству старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, следователи совместно с криминалистами проводят действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее в городе Кыштыме в Челябинской области обнаружили тело 24-летней вокалистки рок-группы «Harley» Анастасии Хорольской. В ходе расследования было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.