СК возбудил дело по факту пожара в московской гостинице

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в московской гостинице «Вечный зов», в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы СК.

«Следственными органами СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшее смерть человека")», — объяснили в ведомстве.

В СК отметили, что намерены провести несколько экспертиз, чтобы определить причину и очаг возгорания. Кроме того, они проверят, соответствовали ли меры обеспечения противопожарной безопасности в отеле установленным законом требованиям.

В ведомстве подтвердили информацию о том, что в результате пожара погиб один человек. В ведомстве также добавили, что среди пострадавших есть несовершеннолетние, им оказывается медицинская помощь.

Ранее 4 мая сообщалось, что при пожаре в московской гостинице, расположенной по адресу 6-я Кожуховская, 26, были найдены тела троих погибших. В МЧС опровергли эту информацию.

На момент пожара в здании находились 305 человек, часть людей эвакуировали.