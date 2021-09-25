Российскую рок-певицу обнаружили задушенной в ванне

Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела вокалистки рок-группы «Harley» Анастасии Хорольской. Об этом сообщил помощник руководителя по связям со СМИ следственного управления СК России по региону Владимир Шишков, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Кыштыме. Тело 24-летней певицы в ванне обнаружила ее бабушка. По словам Шишкова, в ходе расследования было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер. По данным Пятого канала, причиной смерти стала механическая асфиксия, то есть удушение. В настоящий момент проверяются лица, которые могут быть причастны к преступлению.

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Как рассказали телеканалу подруги убитой, на теле девушки были найдены следы побоев. В ее квартире были настежь открыты окна, пропал телевизор и ключи, однако криков о помощи никто не слышал. Соседи девушки также уточнили, что в последнее время она работала в супермаркете.

Знакомый погибшей в интервью порталу 74.ru рассказал, что Хорольская выступала в арт-клубе с музыкантами. Также девушка вела свой блог в социальной сети TikTok, у нее несколько тысяч подписчиков.

Ранее суд в Свердловской области вынес приговор мужу 28-летней блогерши Кристины Журавлевой за ее убийство. По версии следствия, днем 5 апреля Дмитрий Журавлев поссорился с женой и задушил ее. Он четверо суток не решался избавиться от тела. В ночь на 9 апреля, подсудимый на арендованном автомобиле вывез тело убитой супруги в лес и спрятал его. 16 апреля тело девушки случайно обнаружил местный житель. 30 апреля Журавлев пришел в полицию с заявлением об исчезновении своей жены. 6 мая он явился на допрос в полицию и признался в убийстве супруги.

