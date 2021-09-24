Россиянка столкнула поссорившуюся с ней женщину с балкона пятого этажа

В Карелии 42-летняя россиянка в ходе ссоры вытолкала другую женщину с балкона

В Республике Карелия суд арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве 42-летнюю россиянку. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 сентября на улице Антикайнена в городе Сегежа было найдено тело женщины с многочисленными травмами. Выяснилось, что с балкона на пятом этаже в ходе ссоры ее столкнула другая местная жительница. Подозреваемую задержали.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи выясняют обстоятельства конфликта и преступления.

8 июля сообщалось, что в городе Назарове Красноярского края пьяный россиянин в ходе ссоры с женой столкнул ее с балкона четвертого этажа.