Российская школьница забралась на поезд ради селфи и получила мощный удар током

В Тюмени российская школьница попала в больницу после селфи на крыше поезда

Две российские школьницы попытались сделать селфи на крыше поезда. В результате одна из них получила мощный удар током и попала в больницу. Об инциденте сообщается на сайте уральской транспортной прокуратуры.

От полученного удара током ученица десятого класса упала с высоты. Ее госпитализировали с различными травмами.

«Одну из несовершеннолетних ударило током, в результате чего она упала и получила травмы, характерные для падения с высоты. С телесными повреждениями девочка доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с подростками.

Ранее сообщалось, что в якутском селе Тополиное при попытке сделать селфи на скале погибла 31-летняя учительница. По версии следователей, женщина подошла близко к краю обрыва и сорвалась, упав с высоты около 20 метров.