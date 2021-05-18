Россиянка залезла на скалу ради селфи и погибла

В якутском селе Тополиное при попытке сделать селфи на скале погибла 31-летняя учительница. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

По версии следователей, женщина подошла близко к краю обрыва и сорвалась. Она упала с высоты около 20 метров. От полученных травм россиянка скончалась на месте.

СК начал проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Тихвине Ленинградской области школьник хотел сделать селфи над железнодорожными путями, однако не удержал равновесие и упал на рельсы. Медикам не удалось спасти юношу, и он скончался в местной больнице.