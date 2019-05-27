Россиянин дал укусить себя змее ради селфи и пожалел

Житель Красноярска поймал змею в местном заповеднике «Столбы», захотел сделать с ней эффектную фотографию, получил укус и попал в больницу, пишет Newslab.

Друг пострадавшего рассказал изданию, что в воскресенье, 26 мая, они гуляли по заповеднику, увидели небольшую черную змею длиной в 30-40 сантиметров. Они подумали, что это безобидный уж, и решили пофотографироваться с ним. «Я сначала сам крутил и тискал его в руках. Змея и меня пыталась укусить, но не прокусила кожу. А друга укусила за большой палец правой руки. Мы подумали, что ничего страшного, и продолжили прогулку», — сказал собеседник Newslab.

По его словам, вскоре рука товарища начала раздуваться, кисть опухла «до размера яблока». Тогда молодые люди подошли к магазину и попросили вызвать спасателей. Приехавшая на вызов бригада сделала пострадавшему укол и наложила холодную повязку. По снимкам удалось определить, что змея была гадюкой.

Мужчину отправили в отделение токсикологии местной больницы скорой помощи. Там он проведет не менее недели.

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