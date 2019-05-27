Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании
Храбрая девочка защитила мать от грабителя
Бывший соратник Януковича завел на Порошенко уже четвертое уголовное дело
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру
Новости партнеров

Россиянин дал укусить себя змее ради селфи и пожалел

Перейти в «Мою Ленту»

Житель Красноярска поймал змею в местном заповеднике «Столбы», захотел сделать с ней эффектную фотографию, получил укус и попал в больницу, пишет Newslab.

Друг пострадавшего рассказал изданию, что в воскресенье, 26 мая, они гуляли по заповеднику, увидели небольшую черную змею длиной в 30-40 сантиметров. Они подумали, что это безобидный уж, и решили пофотографироваться с ним. «Я сначала сам крутил и тискал его в руках. Змея и меня пыталась укусить, но не прокусила кожу. А друга укусила за большой палец правой руки. Мы подумали, что ничего страшного, и продолжили прогулку», — сказал собеседник Newslab.

По его словам, вскоре рука товарища начала раздуваться, кисть опухла «до размера яблока». Тогда молодые люди подошли к магазину и попросили вызвать спасателей. Приехавшая на вызов бригада сделала пострадавшему укол и наложила холодную повязку. По снимкам удалось определить, что змея была гадюкой.

Мужчину отправили в отделение токсикологии местной больницы скорой помощи. Там он проведет не менее недели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Думали, ужик, решили потискать и сделать фото, а оказалась гадюка»: стали известны подробности нападения змеи на красноярца
Мужчина укусил змею и умер
Гадюки заполонили железнодорожную станцию и выселили россиян
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Ахмед считал ее низшим существом»

Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
11:51Сегодня

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

16:18Сегодня

Цыганский табор попытался сорвать бизнес-тренинг в Москве

15:04Сегодня

Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
13:3126 мая

В Москву придет аномальная жара

14:51Сегодня

Назван способ использовать заброшенные российские земли

14:36Сегодня

Леса с рабочими обрушились на стройке для «Формулы-1» под Петербургом

Россия17:0824 мая

«Дрожь по телу и слезы»

БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников
09:1526 мая

Автомобиль въехал в стену московского театра

13:57Сегодня

Названа новая опасность кальянов

13:28Сегодня

Кремль отреагировал на совет Коломойского новому президенту Украины

Россия
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
Россиянин дал укусить себя змее ради селфи и пожалел
Цыганский табор попытался сорвать бизнес-тренинг в Москве
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Назван способ использовать заброшенные российские земли
Все материалы
Мир
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
НАТО перехватила российские самолеты
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
Обнародованы материалы об участии Мартина Лютера Кинга в изнасиловании
В Польше произошла стрельба в школе
Шведские феминистки потеряли единственное кресло в Европарламенте
Сирийская армия заняла ключевой город
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Коломойский рассказал о поссорившем его с Порошенко телевизоре
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Стали известны подробности бунта в одесской колонии
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности Верховной Рады
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
В партии Зеленского отказались от дефолта
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
«Победа» стала первым в Европе лоукостером по темпам роста
Российским таксистам ограничат время за рулем
Беглый российский бизнесмен ушел от наказания
Москвичей заставят доплатить за убытки регионов по ОСАГО
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Предел риска
Рабы, война и миллиарды долларов. Самое эффектное банкротство в истории США
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра
Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию
Стрелявшего в авторитета Корейца из Тамбовской ОПГ посадили
Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
В стартовавший «Союз-2.1б» ударила молния
Советским «Оводам» доверят наведение «Цирконов»
«Адмиралу Кузнецову» начали сооружать замену утонувшему ПД-50
Названа неожиданная польза жары
Все материалы
Спорт
«Нет денег? В хоккей дорога закрыта»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США
Стало известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Белорусских спортсменов оставят без «Мерседесов»
Неймару предложат 200 тысяч евро в день
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Лувр закрыли из-за забастовки
Шнуров ответил в стихах на заявление РПЦ о нехватке храмов
Звезда «Чародеев» рассказала о двухлетней борьбе с раком
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Познер оценил возможность застрелить Чубайса
Уточнено число пострадавших при резне в редакции
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
Реклама Gillette с учащимся бриться трансгендером довела зрителей до слез
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Прозрачные платья стали трендом у знаменитостей
Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам
Фанаты пристыдили модель за унизительное фото обнаженной подруги
Назван самый смелый тренд в пляжной моде
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру
Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Редкий метеорит упал на собаку
Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки
Женщина 17 дней выживала в лесу и ела насекомых
Акула загрызла пожилого туриста на Гавайях
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed
FCA и Renault заявили о подготовке к слиянию
Все материалы
Дом
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Названы лучшие для предпринимателей города России
Рынку жилья пообещали болезненный год
Все материалы