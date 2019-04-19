Гадюки заполонили железнодорожную станцию и выселили россиян

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Станцию Мишкинская в Ростовской области заполонили змеи, которые поселились в щелях между кирпичами и через них и дыру в фундаменте проникали внутрь. Видео, снятое сотрудниками РЖД, опубликовано в YouTube пользователем Марией Годуновой.

По словам автора ролика, из-за нашествия гадюк они не смогли зайти в здание и поработать. Мужчина обошел станцию вокруг и показал внешнюю стену, в которой прятались и извивались несколько черных змей.

«Открыли дверь и просто убежали отсюда, потому что здесь всплошную все набито гадюками. А нам надо на ночь оставить дефектоскопную тележку. Во все стороны начали расползаться настоящие гадюки. Они заходят и выходят свободно, а как нам там находиться?» — сказал один из работников.

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