Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве россиянки и двух ее детей на Урале

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве россиянки и двух ее четырехлетних сыновей в городе Кировграде на Урале. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Следователи установят причины, которые привели к убийству.

Ранее в ведомстве раскрыли личность подозреваемого в расправе над семьей. Им оказался 38-летний житель Кировграда, который ранее был судим за убийство, хищение и вымогательство.

По версии следствия, он познакомился со своей жертвой на автомойке — они обменялись телефонами, когда женщина заехала помыть машину. Вскоре подозреваемый позвонил ей и попросил помочь найти ему квартиру, так как он поссорился с сожительницей, и ему негде ночевать.

В день убийства мужчина пришел в гости к новой знакомой, захватив сладости для ее маленьких сыновей и алкоголь для хозяйки. К концу вечера опьяневший гость потерял контроль над собой, поссорился с потерпевшей и расправился с ней, а затем и с детьми. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом. Его задержали. Следователи ходатайствуют об аресте.