Бастрыкин прилетел в Пермь из-за нападения на университет

Глава СКР Бастрыкин прибыл в Пермь в связи с расследованием дела о нападении на ПГНИУ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вылетел в Пермь в связи с расследованием уголовного дела о нападении на Пермский госуниверситет (ПГНИУ), в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, борт с главой СКР уже прибыл в город. Бастрыкина сопровождают его первый заместитель Эдуард Кабурнеев и руководитель управления воспитательной работы СКР Сергей Петров.

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Глава СКР навестил пострадавших в больнице и пообщался с главврачом Анатолием Касатовым. По его словам, следователи устанавливают не только обстоятельства преступления, но и его причины, в связи с чем Бастрыкин поинтересовался мнением пострадавших о трагедии и обсудил меры по предотвращению подобных ЧП.

Ранее 22 сентября сообщалось, что руководителем следственной группы по делу о нападении на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) стал следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, занимавшийся расследованием дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В его бригаду вошли десятки сотрудников СКР, МВД и ФСБ.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате происшествия погибли шесть человек, более 20 пострадали, из них четверо находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких в Москве. 13 пострадавших госпитализированы в Перми. Стрелка при задержании тяжело ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.