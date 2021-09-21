Пермский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в вузе

Губернатор Махонин: 13 пострадавших при стрельбе в вузе находятся в больницах Перми

Состояние 13 пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 20 сентября стабилизировано. Они находятся в больницах Перми. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Вся необходимая помощь оказывается, хватает и врачей, и медикаментов», — рассказал о состоянии пострадавших Махонин.

Также он добавил, что лично следит за ситуацией, и получает всю последнюю информацию о состоянии пациентов от министра здравоохранения региона и некоторых врачей.