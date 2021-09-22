Пермский стрелок жаловался на головные боли и звон в ушах

По словам бывшей девушки пермского стрелка Тимура Бекмансурова, он жаловался на головные боли и звон в ушах. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает Telegram-канал LifeShot.

На допросе у следователей девушка сообщила, что, несмотря на тревожные симптомы, 18-летний студент не обращался в больницу. Боли снимал содержащими никотин веществами и снюсом. При этом сигарет он не курил и не употреблял алкоголь, хотя иногда мог выпить банку пива.

Молодой человек хотел служить по контракту, но из-за бронхиальной астмы и плоскостопия это было невозможно. Он рассказывал, что родился очень слабым ребенком и имел патологии. На теле остались шрамы, появившиеся после их устранения. У Бекмансурова были сложные отношения с матерью, с которой он старался не общаться часто. При этом хорошо отзывался об отце, служившем по контракту и ранее являвшемся сотрудником правоохранительных органов.

Ранее 22 сентября сообщалось, что 18-летний Тимур Бекмансуров перед атакой на Пермский госуниверситет обсуждал с лучшей подругой нападения на вузы.

О вооруженном нападении на вуз в Перми стало известно 20 сентября. Два дня спустя число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43.